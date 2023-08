Qualifiche F1 GP Olanda 2023 | Leclerc in barriera | bandiera rossa

(Di sabato 26 agosto 2023) Nuovanelledel Gran Premio d’. Subito dopo essere tornati in pista, ecco che i piloti sono costretti a fermarsi di nuovo. Il protagonista dello schianto è Charles, al momento in quinta posizione. Il monegasco ha perso la macchina durante il giro lanciato, finendo pesantemente contro le barriere. Il pilota è uscito indenne dalla sua Ferrari e la sessione riprenderà alle 16.21. SportFace.

I risultati dellee della griglia di partenza del Gran Premio d'. Q1 - Le condizioni di pista sono complicate, con tratti illuminati dal sole e altri coperti da molta acqua. In difficoltà la Ferrari,...Sarà così anche quest'anno RISULTATI GP2023 GaraProve libere 3 Prove libere 2 Prove libere 1 GARA - Domenica 27 agosto, ore 15.00 F1 GP2023, ORDINE DI ARRIVO Tabella in ...Incognita meteo Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca delledel Gran Premio d', 13esimo atto del campionato 2023 di ...

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d'Olanda, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole positio ...La prima gara del weekend di F2 a Zandvoort fortemente condizionata dalle condizioni meteo, con i punti che non vengono assegnati per via dei pochi giri percors ...