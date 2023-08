Qualificazioni US Open | rimpianto Zeppieri | si ferma a un set dal main draw

RISULTATI IN DIRETTA ORDINE DI GIOCO 25 AGOSTO TABELLONEUOMINI TABELLONEDONNE Speciale USsu SuperTennis e SuperTenniX US, TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI ...Esce di scena Andrea Vavassori (n.164), battuto al secondo turno delledegli Usdallo statunitense Emilio Nava col punteggio di 75 64 al termine di un match interrotto due volte per la pioggia. Dopo i primi due game, l'acqua che fin dal mattino ha ...Sarà Fabio Fognini, vincitore in carriera di 9 titoli Atp, la stella del Challenger di Como edizione 2023. Il giocatore, in arrivo dagli Usdove ha disputato le, ha ricevuto un invito dagli organizzatori tramite la Federtennis. Il Torneo sulla terra rossa di via Cantoni si svolgerà a partire da domenica 27 agosto. La ...

Qualificazioni US Open, Zeppieri vince il derby con Giannessi: è al turno decisivo SuperTennis

Qualificazioni decisamente amare per il tennis italiano in questa edizione 2023 degli US Open. In gioco nell'ultima giornata andata in scena tre italiani e solo uno di loro ha la chance per approdare ...Sconfitta contro pronostico per Giulio Zeppieri al terzo turno di qualificazione. Stefano Travaglia supera il secondo turno e si gioca l'accesso al main draw contro il francese Cazaux ...