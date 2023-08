Psg | Mbappé torna da titolare e segna due gol

... segnando una doppietta nel 3 - 1 che ilha rifilato al Lens. Se qualcuno potesse ancora dubitarne prima del fischio d'inizio, la tifoseria parigina ha applauditoe scandito il suo nome ......i conti con la doppietta di(52' e 90'), già a quota 3 gol. Il Lens accorcia le distanze in pieno recupero con Guilavogui. Il match va in archivio anche con il messaggio che la curva del...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- LENS ] PARIS SG: Donnarumma G. (Portiere), Hakimi A., Marquinhos, Skriniar M., Hernandez L., Zaire - Emery W., Ugarte M., Vitinha, Dembele O., ...

PSG, LUIS ENRIQUE: "ADDIO NEYMAR FA CONTENTI TUTTI" - Sportmediaset Sport Mediaset