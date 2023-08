Programma Friuli Doc 2023

Leggi su udine20

(Di sabato 26 agosto 2023) Un riccocon esperienze e opportunità per tutti e per tutte le età. Food & wine, storia e cultura: radici nella tradizione e sguardo aperto al futuro. La 29esima edizione diDOC si presenta con un’ampia gamma eventi, vere e proprie esperienze rivolte ad un pubblico eterogeneo per interessi ed età. Le offerte spaziano dagli immancabili appuntamenti enogastronomici, con degustazioni dei principali prodotti tipici – prosciutto e formaggio Montasio in primis – quattro spettacoli dal vivo, sei street band durante tutte le giornate di festa, appuntamenti musicali, laboratori vari. Cibi e vini friulani restano l’anima di questo evento sin dagli esordi, un principio saldo che negli anni si è ampliato e arricchito. Nei diversi laboratori del gusto esplodono le eccellenze del territorio e le tradizioni locali. I bambini sono protagonisti ...