Privatizzazione porti | Tajani lancia la nuova proposta | governo nemico dell' interesse nazionale

Roma - 'Le parole di Tajani sulladeiitaliani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa svendendo asset strategici nazionali è segno di confusione. Le Autorità di Sistema portuale funzionano ma il pubblico ...Roma - 'Le parole di Tajani sulladeiitaliani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa svendendo asset strategici nazionali è segno di confusione. Le Autorità di Sistema portuale funzionano ma il pubblico ......sollevato dal ministro Antonio Tajani in un'intervista. "Ha lasciato intendere che in vista della manovra una delle possibili opzioni che questo governo valuterà è quella della...

Privatizzazione porti, contro la proposta di Tajani si sollevano Pd e sindacati Il Secolo XIX

Le opposizioni si sono unite dietro il vessillo della sanità pubblica, aldilà del salario minimo su cui si tornerà a dibattere ...Fa discutere la proposta del vicepremier e ministro degli Esteri. «Lo Stato ormai ha poche risorse. In questo modo si attirerebbero gli investitori» ...