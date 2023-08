Prima tappa Vuelta 2023 | la Dsm vince la crono a squadre | Milesi maglia rossa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 agosto 2023) Lasquadra di Barcellona, di 14 km, valida come, viene conquistata dal Team Dsm, mentre l’azzurro Lorenzosi toglie la soddisfazione di indossare ladi leader della classifica generale. Secondo, per mezzo secondo, il team di casa, la Movistar Team, davanti alla Ef Education Post.: LA CRONACA Sotto una pioggia battente la spunta il Team della Dsm grazie ad una grande prova chiusa con il tempo di 17’30?15. Grande delusione per la Movistar Team, padroni di casa che, trascinati da un super Mas, deve arrendersi per mezzo secondo. Terza piazza per la Easy Education Post, mentre quarta è la Soudal Quick-Step ...