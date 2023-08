Premio “E’ giornalismo” | quest’anno va a Papa Francesco

Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza la Delegazione per il conferimento del'è' e ha rivolto loro il discorso che riportiamo di seguito: Discorso del Santo Padre Cari amici, benvenuti! Vi saluto e vi ringrazio per questo incontro e per il conferimento del ...... a Milano, Firuozeh Khosrovani ha conseguito un diploma dia Teheran, dove, il 10 ... regista e sceneggiatrice Valeria Golino , che sarà insignita delSIAE - Sguardi di Cinema , ...... alla Sala dei Notari, incontro con Corrado Augias che sarà il primo a ricevere il, ... giornalista e scrittrice e Arianna Ciccone, fondatrice del Festival Internazionale dele di ...

Il premio «È giornalismo» a papa Francesco Corriere della Sera

Papa Francesco ha ricevuto in Udienza questa mattina la Delegazione per il conferimento del Premio “è Giornalismo”. Una richiesta “particolare” quella del Papa ai giornalisti illustri presenti.Conferito nel Palazzo apostolico vaticano in occasione dell’udienza con una delegazione del premio. Il riconoscimento è stato ideato nel 1995 da Montanelli, Biagi, Bocca e dall’imprenditore Aneri ...