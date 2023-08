Preghiera della sera 26 Agosto 2023 | “Concedimi il dono dell’umiltà”

3) L'esclusione è un capitalismocomunicazione E ora vengo alla richiesta di aiuto. Proprio ... Farsi carico insieme di un discernimento comunitario, che per noi è, come fecero i primi ...... chi ne facesse un miracolo immane, chi si smarrisse con me nell'immensità del cosmo, in, ... senza altro limite che quellosua "fedeltà interiore", con la convinzione nietzschiana che " ...... "In quell'occasione sostò inproprio alla Madonna del Portone " ricorda don Unere - davanti all'antica immaginebeata Vergine. I fedeli saranno invitati ad affidarsi all'...

Preghiera del Mattino SABATO 26 AGOSTO 2023 Lodi Sabato ... La Luce di Cristo

Altro momento importante è stato l’incontro con dell’animella e del Padreterno, vissuto presso il centro di Palmi “Presenza” che accoglie persone di ogni genere quali, malati, anziani, disabili e ...Sabato 26 agosto la Chiesa in Polonia celebra la festa della Vergine Nera di Czestochowa. L’icona della Madonna custodita presso il...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...