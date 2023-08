“Posso tradirla perché le pago tutto io” La confessione di Sean O’Malley

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 26 agosto 2023) Rispetto e fedeltà reciproca dovrebbero essere elementi preponderanti in ogni relazione, che non ci si dovrebbe imporre ma che dovrebbero nascere spontaneamente proprio in virtù del sentimento che lega due persone. A volte, però, esistono le eccezioni, che nonno che fare male quando vengono alla luce. Nel caso di, campione di MMA,avviene però alla luce del sole e sarebbe accettato senza particolari problemi da parte della donna con cui è sposato, Danya Gonzalez. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, periodo in cui lui non gareggiava ancora nell’UFC, ma avrebbero deciso sin da subito di avere una relazione aperta, cosa proseguita anche dopo la nascita della loro bambina, venuta alla luce nel 2020. L’idea di avere definito un “patto” di cui sono a conoscenza entrambi non fa pensare allo ...