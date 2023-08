(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Tajani propone una nuova stagione di liberalizzazioni come negli anni Novanta, quando fu il governo Prodi a spingere per più concorrenza. Il niet di Salvini alle ipotesi suimostra una volta di più l'improvvisazione del governo sui temi dell'economia, con i due vice presidenti che sipubblicamente eche”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto, che poi aggiunge: "Comunque, se Tajani vuole fare sul serio sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, oltre che su taxi e balneari, potrà sostenere le nostre proposte e i nostri emendamenti al ddl concorrenza, visto che il testo uscito dal Cdm è del tutto inadeguato, timido e rinunciatario".

Porti: Della Vedova, 'due vicepremier si scontrano e Meloni tace' La Gazzetta del Mezzogiorno

La banda del buco ha colpito in Brianza. Alcuni ladri, approfittando del periodo di vacanze dei proprietari di una casa di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, hanno rubato in una casa facendo ...