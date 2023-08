Porno e violenza | il ministro Roccella lancia l’allarme | “Situazione preoccupante”

(Di sabato 26 agosto 2023), ilper la Famiglia e le Pari Opportunità Maria Eugeniahato un allarme: lo ha fatto rilasciando una intervista al ‘Quotidiano Nazionale’ Nell’ultimo periodo sono stati raccontati episodi drammatici che hanno visto protagoniste giovani vittime. Ragazze di 19 e 13 anni. In particolar modo lo stupro di gruppo di Palermo e quello di Caivano che hanno scioccato un intero Paese. Un triste ed assurdo fenomeno che non cessa affatto a fermarsi. Senza dimenticare, inoltre, un altro tipo di problema che porta a quello del facile accesso ai siti. Soprattutto da parte di bambini (sì avete letto bene) e ragazzini che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Ilper la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Maria ...

... basti pensare che l'età media del primo accesso alè stimata in sette anni' A suo avviso non si tratta di 'stabilire relazioni automatiche di causa - effetto' rispetto allasulle ......) L'intervista Alla domanda su un possibile intervento legislativo sulla fruizione delda ... La scuola 'è assolutamente centrale in qualsiasi strategia anti -. Sarebbe importante che il ......brutaleEcco, come la mettiamo con questa pletora di soggetti che cerca eccitazione in un episodio brutale, avvenuto davvero Li arrestiamo tutti O dovremmo chiederci se i video...

Caivano, il ruolo del cyber porn, Marina Terragni: «Ha stravolto la sessualità dei giovanissimi, recuperarli s ilmessaggero.it

Dopo i fatti di Palermo e Caivano, la ministra Eugenia Roccella si scaglia contro il porno diffuso su internet e i suoi possibili effetti."C'è un problema educativo che si ricava anche da sentenze giudiziarie. Di recente, ad esempio, per un altro stupro di gruppo, dei ragazzi sono stati assolti con la motivazione di una errata ...