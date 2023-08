Poppea da ciclone a uragano | dove può colpire duro | ribaltone choc

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilin arrivo è destinato a stravolgere il meteo di questa estate. Una perturbazione che potrebbe raggiungere le dimensioni di unmediterraneo, il cosiddetto Medicane, con tutti gli effetti che ne derivano. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, A determinare questo cambio di passo potrebbe essere la temperatura superficiale dell'acqua soprattutto nel Mar Ligure, zona di passaggio di"normalmente oscilla intorno ai 23-24°C. Quest'anno supera i 27°C", spiega l'esperto. Insomma, "il Mediterraneo italiano ribolle" a causa delle tre ondate di calore di questa estate, con il mare che "è diventato caldo come il Golfo del Messico e quasi come il Mar Rosso", fornendo i presupposti per la trasformazione di un normale vortice ciclonico in un ...

secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute L'ondata di caldo sull'Italia sta per finire, con l'arrivo del. Oggi sono ancora 18 le città con bollino rosso, ...Ultime ore per il caldo africano provocato dall'anticiclone Nerone. Già a partire da domani al Nord le temperature cambieranno drasticamente per effetto del proveniente dalle Isole Britanniche che porterà aria fresca e temporali sull'Italia settentrionale per poi espandersi nei giorni successivi al resto della Penisola.

