Pole position per Verstappen a Zandvoort dopo una sessione di qualifiche interrotta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 agosto 2023) L’eroe di casa Maxha fatto esattamente quello che i tifosi olandesi si aspettavano da lui. Il campione in carica è riuscito a superare le condizioni miste della pista e le interruzioni per ottenere il miglior tempo. Lando Norris della McLaren lo raggiungerà in prima fila grazie al terzo tempo di Russell. Una pista bagnata ha accolto i piloti all’inizio dellel’interruzione della gara sprint di F2 a causa della pioggia battente, il cielo si è schiarito un po’ in vista delladidi Formula Uno, ma le condizioni sono state certamente interessanti. Alex Albon è stato il primo a scendere in pistaun attento giro di pista. Albon si era comportato abbastanza bene fino a quel momento, ma alla curva 11 ha scoperto quanto la pista fosse ...