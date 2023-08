Pineta Grande | arrestato boss latitante dopo blitz in ospedale

...nel 2022 ed essere sfuggito a diversi tentativi di arresto - l'ultimo avvenuto lo scorso 5 agosto quando speronò una pattuglia - Carandente Tartaglia è stato trovato nell'ospedaledi ...L'allert è giunto qualche giorno fa, relativamente alla segnalazione di un un intervento al cuore nell'ospedaledi Castel Volturno. I Carabinieri sono entrati nell'ospedale e sul ...L''alert' qualche giorno fa quando è emerso un intervento al cuore nell'ospedaledi Castelvolturno. I Carabinieri hanno fatto accesso nell'ospedale e sul lettino, dopo l'intervento, ...

CLINICA PINETA GRANDE. Operato d'urgenza per problemi al ... CasertaCE

Nei 17 mesi della sua latitanza, Luigi Carandente Tartaglia ha vissuto in una villa immersa nel verde tra Marano e Quarto: la villa era piena di ...I militari erano sulle sue tracce dal marzo 2022, giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per una condanna complessiva di 14 anni e tre mesi di reclusione per associazion ...