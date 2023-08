Pier Silvio Berlusconi | l’accusa è gravissima | il dettaglio non sfugge

(Di sabato 26 agosto 2023) La ferrea politica dista cominciando a far storcere il naso al pubblico: nuova bufera nei confronti di Mediaset. Domino ripulisti ancora in atto da parte del nuovo numero uno di Mediaset,, che in seguito alla dipartita di suo padre è stato chiamato a risollevare le sorti dell’azienda televisiva. Negli ultimi anni gli ascolti sono calati e di conseguenza anche il fatturato, tutta colpa delle tantissime piattaforme streaming e di alcuni contenuti considerati da pubblico un po’ troppo ripetitivi. Accuse nei confronti di, un particolareha scatenato il web – (Foto: Ansa) – Grantennistoscana.itBasti pensare al Grande Fratello Vip in procinto di andare in onda per ...

I volti famosi che non ci saranno Niente da fare nemmeno per Guendalina Tavassi che ha espresso rammarico per la decisione diBerlusconi di eliminare il trash dal Grande Fratello : A me ...1. ILARY BLASI FUORI DA MEDIASET: ERA PREVEDIBILE, MA NESSUNO L'AVEVA CAPITO Estratto dell'articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it finale isola dei famosi 2023 4 Il cambiamento è ...Belen Rodriguez non dovrebbe rimanere con le mani in mano, almeno dal punto di vista televisivo. Dopo essere uscita dal giro di Mediaset - non sarà più alla conduzione de Le Iene né nel cast di Tu si ...

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle Milly Carlucci prepara il grande colpo per la prossima stagione del talent show di Raiuno.È un periodo di tensioni e incertezze per Barbara D’Urso e il suo legame con Mediaset. Negli ultimi tempi, sembra che l'azienda, sotto la direzione di Pier Silvio Berlusconi, stia prendendo decisioni ...