Dopo il convincente successo di Udine, la Juventus ospita il Bologna: i dubbi della vigilia di Allegri con Filippo Cornacchia e Giovanni ...... fermato da una botta rimediata in allenamento e rimpiazzato da, il ritorno del Polpo è la ... Il suo modus operandi è sempre lo stesso, visto chei risultati sperati: non deprimersi nelle ...Capitolo formazione: domani innon c'è Szczesny, spazio a. "Szczesny ha preso una piccola botta alla spalla, gioca. Per il resto, ho un dubbio a centrocampo e uno sulla fascia", ...

Perin in porta e due dubbi: così la Juve verso il Bologna La Gazzetta dello Sport

TORINO - Non ci sarà la conferma dell'undici che ha vinto a Udine: la Juventus dovrà cambiare e dunque per Massimiliano Allegri si tratterà della formazione numero 110 in altrettante partite da quando ...Contro il Bologna ci sarà una sola assenza come ha rivelato lo stesso tecnico livornese: “Domani (27 agosto ndr) non ci sarà Szczesny perchè a preso un colpo e giocherà Perin”. Dunque, la porta della ...