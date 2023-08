Pericolosissimo | che fai?! | Vasco Rossi nella bufera per questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023)finisce. Il cantante si sta godendo l'estate in Puglia, più precisamente a Castellaneta Marina, Taranto, di cui è anche diventato cittadino onorario nel 2021. Ma un video postato sui social ha scatenato una vera e propria tempesta di critiche su di lui.infatti "gioca" con una medusa in acqua. Apriti cielo: "", tuonano sui social. A criticare il cantante è intervenuto l'esperto esploratore egrafo marino, Alberto Luca Recchi raccontando una sua esperienza: "Ti suggerisco di non palleggiarci più, perché gli animali del mare bisogna evitare di toccarli, per il bene loro e per il bene nostro. “Sdoganare” le meduse e mostrare che se si toccano non succede nulla non va bene, neanche per una ...