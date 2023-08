Perché l' Ue deve cambiare le regole | l' appello di Paragone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Qualcuno si è davvero convinto che tutto tornerà come prima, forselo ha ripetuto come un mantra. Tutto tornerà come prima scrivevano i bambini su disegni arcobaleno appicciando il foglio sulle finestre, sulle porte, sui muri delle camerette. E “Tutto tornerà come prima” era la frase magica con cui si spingeva avanti il Paese nei momenti anche successivi al Covid, quando cioé la guerra rimodificava le velocità delle economie. Chi osava storcere la bocca e invitare alla massima prudenza veniva visto come il pessimista o come colui che non credeva - o quasi auspicava - nella realizzazione del desiderio. I conti però arrivano puntuali e rischiano di essere conti mal distribuiti. Il tema sollevato da Giorgetti sul ruolo che dovrebbe giocare l'Europa è corretto: le condizioni non permettono un rientro nella solita procedura rigorista che caratterizza la liturgia ...