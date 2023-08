Perché il Presidente della Federcalcio spagnola è stato sospeso dalla FIFA? Lo stop per Luis Rubiales

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) È arrivata ufficialmente la decisioneda pochissimi istanti:presidenzafederazione calcisticaa seguito del bacio sulle labbra dato a Jenni Hermoso, calciatriceNazionale di calciofemminile che ha vinto il Mondiale. “Abbiamo deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signorda tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale”. Questo quanto dichiarato dall’organo di governo del calcio mondiale in un comunicato.verràper 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare. Non potrà svolgere alcuna ...