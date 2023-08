Perché conservo questo disegno | Mattarella | l' apertura sui migranti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) “Una pace giusta non può dimenticare il dramma dei profughi. I fenomeni migratori non vengono cancellati da muri o barriere. Nello studio dell'appartamento in cui vivo al Quirinale ho appeso undi un ragazzino di 14 anni annegato nel Mediterraneo. Voleva venire in Europa per studiare. Dietro numeri delle migrazioni ci sono innumerevoli persone, con storia, progetti, sogni, futuro”, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'incontro presso il Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev