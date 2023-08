Pentathlon Moderno | Mondiali Bath 2023 | Malan conquista l’accesso in finale Fuori Cicinelli

(Di sabato 26 agosto 2023) Giorgioè inaidiin corso di svolgimento a. L’azzurro, impegnato nella semiB, ottiene il sesto posto con 1207 punti e riesce areper l’atto conclusivo di domani. Obiettivo che non viene raggiunto invece da Matteo, il quale di poco non riesce ad entrare tra i 9 della SemiA. L’atleta dei Carabinieri è 11° con 1189 punti e questo è un risultato che rinvia anche il discorso delle carte olimpiche per Parigi 2024. Conche ha già portato un pass alla nostra Nazione, l’Italia ha ancora la possibilità dirne un secondo, ma dovrà provarci al Mondiale del prossimo anno. ...

Ottima giornata per ilitaliano con la campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri), la campionessa europea Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) che ...Sono due gli azzurri che accedono alla semifinale dei Mondiali senior di, in corso a Bath, in Inghilterra. Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) hanno superato le qualifiche, mentre è fuori Gianluca Micozzi (Esercito). Costretto ...Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno conquistato il pass per le semifinali ai Mondiali diin corso di svolgimento a Bath , in Inghilterra. Delle quattro azzurre al via oggi, dunque, soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri) è stata eliminata. Nel gruppo A, Alice Sotero ...

Pentathlon, Mondiali Bath 2023: Giorgio Malan in finale, eliminato Matteo Cicinelli. Rinviato l'appuntamento con l'ultimo pass olimpico OA Sport

ROMA (ITALPRESS) - Tre azzurre in finale con vista sulla medaglia a squadre. L'Italia del pentathlon moderno sorride al termine delle semifinali femminili ...Ottime notizie dalla giornata odierna dei Campionati Mondiali 2023 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Bath, Inghilterra. Tutte e tre le atlete italiane iscritte (Alice Sotero, Elena Miche ...