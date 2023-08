Pene curvo? Ecco quando è un problema e le possibili soluzioni

Leggi su gqitalia

(Di sabato 26 agosto 2023) Diciamolo subito senza indugi: gli uomini con unperfettamente dritto in erezione sono una netta minoranza. Sebbene un, quindi, il più delle volte non dovrebbe essere fonte di preoccupazione - tolta la questione estetica, dove l’aspirazione a unrettilineo è forse più frutto dell’influenza dell’industria della pornografia che di altro – ci sono casi in cui una visita da uno specialista potrebbe essere un’idea saggia, soprattutto se la forma dell'organo maschile si è modificata nel tempo. Noi ne abbiamo parlato con Marco Agnello, medico specialista in urologia al CTO di Torino. Dottor Agnello, sappiamo quanti uomini possono vantare unperfettamente dritto? È molto difficile rispondere a questa domanda, perché non ci sono studi affidabili che valutano la curvatura fisiologica ...