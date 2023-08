Pedullà | “Napoli | obiettivo last-minute a centrocampo Gaetano verso l’addio”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 agosto 2023) Secondo il giornalista, ilproverà a chiudere un altro colpo aprima della fine del calciomercato. Possibile partenza di. CALCIOMERCATO. Ilpotrebbe piazzare un ultimo colpo aprima della conclusione del calciomercato. A rivelarlo è il giornalista Alfredo, che ai microfoni di SportItalia fa il punto sulle possibili mosse della società partenopea. Secondo, ilsta cercando un’alternativa dopo la trattativa sfumata per il giovane talento Gabri Veiga. Potrebbe arrivare un profilo nuovo, magari una scoperta dello scouting azzurro. Ma attenzione anche a un possibile ritorno di fiamma per Leandro Paredes del PSG. Sul fronte cessioni, sembra in ...