Pd | Schlein | ‘troppi pericolosi rigurgiti di nazionalismo e negazionismo fascista’**

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Siamo in un momento storico in cui vediamo troppididella storia con pensieri che possiamo ancora definire fascisti”. Così Ellyal congresso del Partito socialista svizzero. L'articolo CalcioWeb.

Intervistata a margine della Festa dell'Unità di Modena,ha detto: 'Sono giorni in cui leggiamo notizie tragiche di femminicidi e di episodi di stupri e di violenza di genere. Questo non è un ...'Siamo in un momento storico in cui vediamo troppi pericolosi rigurgiti di nazionalismo e negazionismo della storia con pensieri che possiamo ancora definire fascisti'. Così Ellyal congresso del Partito socialista svizzero.Molto più di quanto non lo sia stato ile la sinistra che ha governato negli ultimi 10 anni.' Lasciando 'una condizione di persone meno abbienti che arriva purtroppo a cinque milioni e mezzo di ...

Schlein nel fortino di Bologna rilancia il PD di lotta La7

Orlando: “Lollobrigida ha detto una stupidaggine, ma la verità è che la destra non sopporta i poveri. Quella sul cibo era una stupidaggine estiva da dimenticare”.«Elly Schlein ha solo da imparare da Arianna Meloni cosa sia la militanza politica. La segretaria del Pd eletta contro il parere degli iscritti del Pd vaneggia. Arianna Meloni è una ricchezza per il ...