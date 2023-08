(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - L'estate torrida 2023 vive gli ultimi giorni 'di fuoco'. In arrivo una fase dicon calo termico e fenomeni intensi attesi al Centro-Nord. Come spiega il Centroitaliano, la situazione sinottica evidenzia un promontorio d'alta pressione che persiste sul Mar Mediterraneo. Dopo aver raggiunto il suo picco, irologi si aspettano ora un graduale indebolimento di questa massa d'aria calda sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud Italia si potrebbe ancora verificare un leggero aumento termico. Nel frattempo, l'alta pressione delle Azzorre, che domina sull'Atlantico centrale e si estende fino alla Groenlandia, è contrastata da una depressione atmosferica che si sta sviluppando sull'Europa occidentale. Questo porterà a un peggioramento delle condizionirologiche nei prossimi giorni, in ...

...punta dell'iceberg delle anomalie di questo2023 che è stato segnato, fino ad ora, prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi dal moltiplicarsi di eventi...... robot, satelliti e controlli da remoto per supera i 2 miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti delfra siccità e maltempo, secondo le elaborazioni ...... robot, satelliti e controlli da remoto per supera i 2 miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti delfra siccità e maltempo, secondo le elaborazioni ...

Pazzo meteo, dal bollino rosso all'allerta maltempo AGI - Agenzia Italia

Per degli auricolari Bluetooth di buona qualità, affidabili nel tempo e compatibili sia con iOS che con Android non è necessario spendere cifre esorbitanti. Ad esempio, queste cuffie con quattro ...Bruno Barbieri pazzo della Puglia. Qui trascorre le sue vacanze, scopre ricette tradizionali e ne crea di nuove per omaggiare la terra ...