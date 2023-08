Pavard sbarca lunedì? Lui si ribella! L’Inter è più rassicurata ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) Tra poche ore la telenovela Benjamin-Inter potrebbe finire una volta per tutte. Ieri nuovo contatto tra i club, con la parte nerazzurra adesso più fiduciosa RASSICURAZIONI ?scalpita per arrivare a Milano,lo aspetta a braccia aperte. Giornata chiave quella di ieri nonché abbastanza tumultuosa. L’ostracismo in conferenza stampa di Thomas Tuchel aveva fatto pensare al peggio, col tecnico tedesco ancora convinto di poter tenerein caso di mancato sostituto. Ma il confronto tra Inter e Bayern Monaco ha difatti allentato la tensione dando maggiori rassicurazioni al club meneghino. Giàil francese potrebbere. Ne è convinto lo stesso difensore, che ieri per ripicca ha deciso di non partecipare all’allenamento della vigilia contro l’Augsburg per non ...