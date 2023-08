Pavard-Inter a buon punto! Tuchel ha scelto l’erede! – Sky

(Di sabato 26 agosto 2023) Thomasha finalmente individuato il nuovo difensore.è, così, sempre più vicino ad approdare all’. Gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport 24. VERSO LA CONCLUSIONE – Sembra essere agli sgoccioli la trattativa che porterà Benjaminall’. Lo riferisce il giornalista Luca Cilli, nello studio di Sky Sport 24, confermando che il Bayern Monaco sta trattando per il sostituto del difensore. Thoma, che fino a qualche giorno fa sembrava intenzionato a fare di tutto per trattenere il francese, hail successore: sarà Trevoh Chalobah. Oraè sempre più vicino all’e arriverà a Milano per 30 milioni di euro + 2 di bonus. Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli-News - Ultime notizie ...

Benjamin Pavard è sempre più vicino all'Inter e il francese contribuisce ad aumentare le voci di corridoio mettendo 'mi piace' su Instagram a diversi post dei nerazzurri, tra cui quello dedicato a Alexis. Se l'affare Pavard non si dovesse sbloccare in tempi brevi, l'Inter andrebbe dritta su Schuurs del Torino per rinforzare la difesa. Per questo i granata si stanno muovendo per bloccare un eventuale sostituto. Udinese e Frosinone sullo juventino Kaio Jorge. 10:24 Roma, Azmoun ufficiale 09:57 Lazio, Guendouzi sempre più vicino 09:55 Pavard, ottimismo per Inter 09:54 Roma - Chelsea, giornata.

Clamoroso, Pavard si ribella al Bayern: per l'Inter si rifiuta di allenarsi Corriere dello Sport

L'Inter è pronta a ricevere il via libera del Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Come riportato da Sport Mediaset, la società tedesca ha infatti trovato in Trevor Chalobah del Chelsea, ex obiettivo ...Slimani è ufficialmente un nuovo calciatore del Coritiba. Un paio di anni fa era stato proposto anche all'Inter ...