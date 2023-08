Patto di stabilità | Tajani svela il piano | “Lo Stato deve fare cassa”

(Di sabato 26 agosto 2023) Tanti gli argomenti che il vicepremier, Antonio, ha rilasciato in una intervista al quotidiano “La Stampa” Tanti i temi affrontati nel corso dell’intervista alla ‘Stampa‘. Antonioa 360°. Soprattutto in merito al tema delle liberalizzazioni. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Il mio riferimento ai porti parlando al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini era un esempio della necessità di riaprire un processo di liberalizzazione dei servizi nel nostro Paese. Proprio come è successo negli anni ’90. Anche se non si tratta di un tema che il governoaffrontare. Si tratta, però, di una idea politica e ne vogliamo discutere all’interno del nostro partito. Di conseguenza portarla al centro della discussione“. Non ha escluso assolutamente che possano valutare anche un disegno di legge a riguardo. Il ...

Del resto bisogna cominciare a trovare delle riposte al ritorno deldi, che nell'ultima formula comunque non ci soddisfa perchè sembra più tenere conto dei problemi della Germania che ...'Ci aspetta una trattativa molto dura'. Così Mario Monti a La Stampa sulla trattiva per modificare ildiin Ue. 'Sarà una partita complicata - nella quale non dobbiamo pensare che la Germania, siccome è essa stessa in periodo di serie difficoltà economiche, sia molto disposta a mollare ...Per l'Italia è l'occasione per cercare l'intesa con Berlino e Parigi sulla riforma deldi