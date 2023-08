Parmigiano Reggiano | un microchip per evitare le contraffazioni

(Di sabato 26 agosto 2023) La tecnologia entra in azione per proteggere il verodai contraffattori. All’interno delle forme del celebre e rinomato formaggio italiano verrà inserito unche traccerà l’autenticità delle forme di. I produttori italiani sono esausti di dover affrontare la competizione di prodotti falsi che invadono il mercato e danneggiano le vendite del. Per contrastare questa situazione, hanno iniziato a inserirecommestibili nelle forme del formaggio. Questa innovazione aiuta i consumatori a distinguere tra il veroe le imitazioni. InelSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, isono leggibili ...

Il Parmigiano Reggiano autentico è ora certificato blockchain Cryptonomist

Reggio Emilia, 25 agosto 2023 - A seguito delle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sulla stampa locale reggiana, il Consorzio del Parmigiano Reggiano tiene a precisare che è in atto una ...Il vero e autentico Parmigiano Reggiano sarà presto certificato blockchain, grazie all’installazione di microchip commestibili.