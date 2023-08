Parma-Cittadella oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Tardini valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. Il club ducale allenato da Fabio Pecchia, dopo l’ottimo esordio contro la Feralpisalò, vuole confermarsi per mettersi subito nelle primissime posizioni del torneo. I granata di Edoardo Gorini, dal loro canto, sono reduci dal successo ai danni dell’Ascoli e ora sperano di portare a casa uno scalpo molto prestigioso. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. IL LIVE DEL MATCH SITO ...