Paola Saulino atomica | il bikini è esagerato e i fan vedono quasi tutto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 agosto 2023)non si smentisce mai: foto sexy con, una visione. Per la gioia dei fan… L’estate è il momento giusto per rigenerarsi, dedicarsi del tempo, staccare la spina. Certo, mare e sole fanno da cornice stupenda a quello che è probabilmente il periodo migliore dell’anno. C’è chi però è in estatel’anno e mantiene perennemente alta la temperatura. Ogni riferimento è ovviamente a, showgirl napoletana sempre più chiacchierata e cliccata sui social. Dove c’è la bella, insomma, si apre il dibattito. Sia esso un commento, per una foto provocante o accattivante, sia esso una chiacchiera di gossip: i più ricorderanno le dichiarazioni dellacirca la sua relazione ...