(Di sabato 26 agosto 2023) Bergamo. Un altro brutto episodio che vede coinvoltissimi. Dopo la maxi risa in centro di domenica (20 agosto) e l’aggressione al bagnino delle piscine Italcementi di giovedì, nella serata di venerdì unadi ragazzi sono stati protagonisti di una zuffa alla serata inaugurale deldi. È successo intorno alle 22, all’ingresso del piazzale del quartiere cittadino al confine con Seriate, che ospita le giostre per festa del patrono Sant’Alessandro. Per cause ancora da chiarire issimi, pare minorenni e appartenenti ad almeno due gruppi diversi, si sono prima fronteggiati con calci e pugni, poi lanciandosi addosso oggetti di vario tipo, tra cui anche i bidoni della spazzatura. Le numerose persone presenti, tra loro diversecon ...

Panico al luna park di Celadina, rissa tra una ventina di giovani con coltello: famiglie in fuga BergamoNews.it

BERGAMO. È successo nella serata di venerdì 25 agosto, coinvolti una ventina di giovanissimi.La corsa alla Luna cominciò come una corsa alla Casa Bianca. Il 4 ottobre 1957, l’Unione Sovietica lanciò in orbita il primo satellite, lo Sputnik. L’opinione pubblica statunitense fu presa dal panico ...