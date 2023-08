Palmeri | «Lukaku? Roma vincente | l’Inter ha perso sicuramente»

E' all'ultima curva la fine della telenovela. Il belga sembra ormai della Roma ed arriva il commento di Tancrediche su Sportitalia.com annotaSembra sia davvero un capitolo chiuso l'ipotesi di vederecon la maglia della Juventus. Ne parla su twitter Tancrediche osserva Fioccano le reazioni: 'Il Chelsea sarà costretto a scendere gli ultimi giorni di mercato pur di non tenerselo sul ...Tancredici ha svelato anche come l'affarepotrebbe diventare possibile per i giallorossi.alla Roma ad una condizione: il punto di Tancredi PalmeriJosé Mourinho vuole un ...

Calciomercato Milan – Palmeri: “Contatti con il Chelsea per Lukaku” Pianeta Milan

Il giornalista ha riportato in esclusiva un retroscena cruciale sul Milan e Lukaku. Furlani ha mosso dei passi per il belga. Tutti i dettagli ...Romelu Lukaku Belgian national soccer team Red Devils (Photo by ... La Roma è in pole, ma secondo Tancredi Palmeri anche il Milan avrebbe chiesto informazioni. I rossoneri si sono mossi e hanno avuto ...