(Di sabato 26 agosto 2023) I due recenti successi su Cruzeiro (1-0 in casa con la rete di Jose Lopez) e Cuiaba (2-0 in trasferta grazie alle reti di Raphael Veiga e Richard Rios) hanno permesso aldi ridurre ad undici punti lo svantaggio dalla capolista Botafogo e di raggiungere il secondo posto solitario della graduatoria. Il Verdão con InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 Nacional Potosi - Wilstermann 23:30 BRASILE SERIE A Cruzeiro - Corinthians 1 - 1 (Finale)-...de Matamoros - Correcaminos 2 1 - 2 (Finale) Irapuato - Lobos ULMX 1 - 1 (Finale) Porto- ......00 Nacional Potosi - Wilstermann 23:30 BRASILE SERIE A Cruzeiro - Corinthians 02:00- ...30 Canamy - Halcones de Zapopan 01:00 Irapuato - Lobos ULMX 01:00 Porto- Cafetaleros 03:00 MONDO ......- PLAY OFFS Merw (Tkm) - Alay Osh (Kgz) 0 - 0 (45 ) BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL Blooming - Palmaflor 1 - 1 (Finale) BRASILE SERIE A- Cruzeiro 1 - 0 (Finale) Bragantino -1 - 1 (...

Palmeiras-Vasco da Gama (domenica 27 agosto 2023 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

A inauguração da Arena MRV é a grande atração da rodada, mas a festa da torcida do Botafogo e a tentativa de Palmeiras e Flamengo diminuírem a distância para o líder também chamam a atenção. A rodada ...2023-08-26T07:00:00.0000000Z 2023-08-26T07:00:00.0000000Z Os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras enfim chegaram ao Brasil. A delegação alviverde deixou Cali, na Colômbia, no começo da tarde de ...