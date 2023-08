(Di sabato 26 agosto 2023) Ancora pochi giorni efarà un salto indietro di 200 anni, più precisamente nel 1809, quando la Fortezza, sotto la dominazione di una Francia guidata da Napoleone Bonaparte, subiva l’assedio dalle forze austriache. Saranno quasi in 500, provenienti da Italia ed Europa, i rievocatori in abiti e armi storiche che animerannoper la più grandeorganizzata in Italia, uno degli eventi più rappresentativi dell’epoca in tutto il vecchio continente. Due giorni tra grandi battaglie, parate, accampamenti e ristori, fanti, tamburi e sbandieratori, scontri all’arma bianca, sfilate delle truppe e scontri d’artiglieria. L’evento è organizzato dal Comune di, Proloco ProPalma, 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne, Sbandieratori e Musici ...

Palmanova: Rievocazione Storica Napoleonica. 2-3 settembre 2023 Udine20 2020

Grande novità per la più grande rievocazione storica napoleonica in Italia, in programma nella città stellata dall'1 al 3 settembre ...Il vicegovernatore alla presentazione della rievocazione storica di Palmanova prevista dall'1 a 3 settembre Udine, 24 ago - "La Regione proseguirà a essere al fianco degli organizzatori delle ...