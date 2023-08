Palermo | stupro di gruppo | per la prima volta parla la vittima

(Di sabato 26 agosto 2023) Ora ildi ragazzi diè alle strette e non sembrano ancora aver capito la gravità delle loro azioni. Nonostante le lacrime davanti ai magistrati e le scuse alla ragazza e genitori, continuano imperterriti a difendere la loro versione: “Lei lo voleva, era d’accordo“. Le parole e i fatti non coincidono, i ragazzi L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione dei gravissimi casi di, verificatisi ae a Caivano, in provincia di Napoli, perpetrati da gruppi di adolescenti propone alcune riflessioni: la dignità umana e il rispetto dell'altro costituiscono una vera ...11.01 Vittima: basta giudicare me "Sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese:mi avete rotto". Così la 19enne vittima dellodi gruppo areagisce sul suo canale social alle critiche ricevute nei giorni scorsi. "Dicono:'Ah,ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo'". ...Una vicenda che tiene banco ormai da diversi giorni e che ha smosso l'opinione pubblica. Dietro lodei sette ragazzi disu una coetanea si nasconde probabilmente il fallimento di una generazione, o forse la società di oggi che è complice di tante situazioni. A dire la propria, come ...

Stupro di Palermo: i super-tecnici della Procura recuperano il video della violenza di gruppo. Uno degli arrestati: "L'ho ... Il Riformista

