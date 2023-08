Pagelle Venezia-Cosenza 1-1 | voti e tabellino Serie B 2023 24

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata della/2024. Finisce in parità la sfida del Penzo, con le reti di Voca per gli ospiti al 38? del primo tempo e il pareggio del definitivo 1-1 firmato da Pierini al 49?. Le due squadre, capoliste dopo i rispettivi 3-0 della prima giornata rifilati a Como e Ascoli, salgono a 4 punti in classifica e raggiungono momentaneamente la vetta, in attesa delle altre partite ancora da disputare. Ilci ha provato di più e si è reso più volte pericoloso spinto anche dal suo pubblico ha cercato più volte il gol vittoria. L’assedio dei padroni di casa si è fatto sentire soprattutto nel finale, quando sono fioccate le occasioni da gol ...