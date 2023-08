Pagelle Milan-Torino 4-1 | la coppia Pulisic-Giroud colpisce ancora

Buona anche la seconda per ildi Stefano Pioli: i rossoneri calano il poker al cospetto del Torino con la doppietta su rigore del solito Giroud e le reti di Pulisic (al secondo centro in due partite) e Theo Hernandez. Per i ...(dal 19'st Musah 6: primi minuti positivi con la maglia dela San Siro) Krunic 6,5: le sue caratteristiche e il suo stile di gioco poco appariscente ma efficace risulta fondamentale per dare ...Ledel. Top e flop del Torino . La pagella dell'arbitro Mariani . Il tabellino di- Torino .- Torino, la chiave della partita. "Dobbiamo giocare uomo contro uomo", questa ...

Milan-Torino, le pagelle di CM: Loftus-Cheek è devastante, finalmente il vero Hernandez. Giroud implacabile Calciomercato.com

Qualità, tecnica e tanto spettacolo: San Siro ha ammirato un Milan con un vestito ultra moderno. I rossoneri, dopo il buon esordio contro il Bologna, si sono ripetuti anche contro il Torino di Juric, ...