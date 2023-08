Pagelle di oggi Vuelta a España 2023 | 0 all’organizzazione | gareggiare così è scandaloso Vingegaard sfortunato

(Di sabato 26 agosto 2023)PRIMA TAPPAOrganizzazione, voto 0: la sfortuna della pia non è assolutamente una giustificazione. Correre di sera una prima tappaimportante aveva dei rischi che si sono rivelati folli. In un percorso già molto insidioso per una cronometro a squadre in quel di Barcellona ci si sono messe le strade molto bagnate e, soprattutto, una visibilità praticamente nulla. Lo sfogo di Evenepoel, le cadute, le forature, i distacchi. Una prima tappa pazza, della quale avremmo fatto sicuramente a meno. Lorenzo Milesi, voto 10: momento d’oro per il baby fenomeno azzurro. Dopo la vittoria strepitosa ai Mondiali di Glasgow nella cronometro individuale under 23, l’azzurro si toglie la più grande soddisfazione fino ad ora da professionista. Con ...

è stato il migliore dell'Atalanta, realizzando anche un grandissimo gol da centravanti puro. Scamacca 6,5: Entra molto bene in partita con un assist per Scalvini non sfruttato e due buone ...Ecco ledi questo sabato: MAX VERSTAPPEN: 10 C'è poco da dire al campione in carica, che ... ma forse è tutto ciò che si poteva fare. SERGIO PEREZ: 7.5 Perez partirà settimo domani e...Non che prima si scherzasse, ma daall'Europeo chi sbaglia paga. Cioè, va a casa. Con un Palazzo Wanny di Firenze ormai tutto ... Leggi anche Italia - Croazia, le: brillano Omoruyi e Degradi ...

Frosinone-Atalanta 2-1, pagelle: Monterisi domina, Harroui goleador ... Eurosport IT

Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-0dallo stadio “U Power” di Monza contro i brianzoli, nella gara valevole per la 2^ giornata di serie A. PERISAN: ...Di seguito le pagelle integrali a cura di Federico Ferrario:Di Gregorio 7: Viene chiamato in causa due volte nel secondo tempo e ...