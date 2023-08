Padre Zanotelli e i suoi 85 anni | “Lollobrigida non dica fesserie sulla povertà Vannacci? Meravigliato abbia un pubblico così vasto” E ai giovani | “Tocca a voi cambiare tutto”

(Di sabato 26 agosto 2023) Alle nove e mezza della sera prima del suo 85esimo compleanno ha appena concluso una delle giornate di campo biblico con un gruppo diche lo hanno raggiunto al rione Sanità di Napoli. Ogni anno è. Il 26 agosto,Alex, sceglie di stare con i ragazzi, con quelli che lui non chiama “il futuro” ma “il presente”. Nato a Livo, 740 abitanti in provincia di Trento ha attraversato il mondo: entrato dassimo nei Comboniani, ha studiato negli Stati Uniti d’America, ha fatto il missionario in Sudan e in una delle più grandi baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Dal 2004 è tornato in Italia dove – racconta – è stato mandato a “convertire la tribù bianca”. E lui ci prova. Lo fa dal quartiere Sanità dove ha scelto di andare a vivere in una stanza ricavata nel campanile della chiesa che ...

Piena solidarietà al segretario del Movimento Pacifista Ucraino Yurii Sheliazhenko', commenta. 'Mi unisco a tutti voi per esprimere tutta la mia solidarietà e tutto il mio sostegno ...... c'è un pubblico prevalentemente giovane, studenti universitari arrivati dal nord, gli attivisti under 30 partiti da Torino dell'associazione Spostiamo Mari e Monti, il gruppo diAlex,...04/08/2023 - 14:46 Vorrei condividere le parti salienti di questo accorato appello diAlex. "Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli africani stanno ...

Padre Zanotelli e i suoi 85 anni: “Lollobrigida non dica fesserie sulla povertà Il Fatto Quotidiano

Sarà un’edizione davvero speciale quella in programma il 9 settembre. Al centro della manifestazione la figura dell’attivista scomparso a luglio.Rompiamo il silenzio sull’Africa.Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a ...