OxGen e GasGen | i concentratori di ossigeno e azoto fanno respirare i pazienti e risparmiare gli ospedali

(Di sabato 26 agosto 2023) Ricordate l’esplosione dell’11 maggio scorso nel pieno centro di Milano? Un furgone che trasportava ad una casa di riposo bombole di, gas altamente infiammabile, ha preso fuoco: lo scoppio ha incendiato decine di auto e danneggiato gli edifici circostanti, e solo per un miracolo non ci sono state vittime. Per ovviare a questo tipo di incidenti soprattutto nelle città, dove ogni anno vengono trasportate in cliniche,, case di cura 11,5 milioni di bombole utili aiche necessitano l’terapia, la soluzione arriva proprio dalla provincia di Milano. A Rosate si trova infatti Delta P, l’unica azienda italiana che produce, commercializza, installa e manutiene, un concentratore che permette di trasformare l’aria che respiriamo inpuro al 93 per ...