Otranto | turista stroncato da un malore nel b&b | 30enne muore sotto gli occhi della fidanzata La ragazza sotto choc

Erano in vacanza nel Salento ma le previste giornate di pace e relax si sono trasformate improvvisamente in un incubo per una coppia di turisti lombardi ospiti in un B&B di, in via Madonna del Passo. Il ragazzo, un 30enne di Pieve Fassiraga, in provincia di Lodi, ha infatti accusato un malore poco dopo le 11:00, dopo aver fatto coolazione nella stessa struttura

La vacanza finisce in incubo: accusa un malore dopo colazione e muore a soli 30 anni LeccePrima

Tragedia a Otranto questa mattina: un giovane turista proveniente da Lodi ha perso la vita in seguito a un improvviso malessere, lasciando la sua fidanzata inorridita di fronte alla drammatica scena.Il ragazzo, un 30enne di Pieve Fassiraga, in provincia di Lodi, ha infatti accusato un malore poco dopo le 11:00, dopo aver fatto coolazione nella stessa struttura ricettiva. La sua compagna ha ...