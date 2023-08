Oppenheimer | Robert Downey Jr | lontano da Iron Man e Tony Stark

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 agosto 2023)dale dalla tuta diMan,Jr. indi Christopher Nolan non ha fatto altro che confermarsi per quello che è: un grande attore. In, il film di Christopher Nolan al cinema dal 23 agosto, c'è ancheJr.. Il suo personaggio, Lewis Strauss, in molte delle sequenze appare in un'udienza pubblica, davanti a una commissione. Se ricordate, lo avevamo visto deporre davanti a una giuria anche inMan 2, in delle sequenze che, a loro volta, sembravano riprendere quelle di Howard Hughes, raccontare in The Aviator. È un filo sottile quello che lega il nuovo ruolo diJr., per cui si parla già di ...