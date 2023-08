Ondata di caldo verso la fine | in arrivo ciclone freddo da nord con temporali e grandine A Milano il 23 agosto record storico di calore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Nelle prossime ore si assisterà alle battute finali dell’diestiva che ha colpito tutta l’Italia nelle ultime settimane: una delle ormai sempre più frequenti manifestazioni della crisi climatica in atto. È indalla Gran Bretagna undi aria fredda che raggiungerà il Mediterraneo tramite il Mar Ligure e, in previsione dello scontro con la massa di aria calda, potrebbe trasformarsi in un forte uragano mediterraneo. Come riporta IlMeteo.it, ilattraverserà l’Italia a partire da lunedì 28per abbandonarla il 30, provocando un calo delle temperature fino a 15-20°C rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi con precipitazioni forti,e grandinate. Nelle prossime ore su tutta la penisola si prevede un graduale ...