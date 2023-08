Onana horror in queste prime partite allo United | altro errore | stavolta dopo un minuto VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) Andrènon ha iniziato al meglio la stagione e la sua nuova avventura al Manchester. Questa volta l’è arrivato ad Old Trafford nella gara interna contro il Nottingham Forest. Da record l’del portiere:appena unil portiere ex Inter ha subito un gol in ripartenza che poteva essere gestito sicuramente meglio. Questo il. SportFace.

...per un portiere chiamato a inserirsi alla svelta per raccogliere la pesante eredità di. ... Il tutto con un inizio shock per i nerazzurri: l'alba interista di Yann Sommer è stata da film: in ...6,5: Due parate che salvano il risultato. Quando c'è da metterci una pezza, lui c'è, ed è fondamentale. Darmian 6,5: Buone giocate e gamba per. Acerbi 6,5: Si è caricato la retroguardia dell'...6: Gara da ordinaria amministrazione, senza grandi pericoli dalle sue parti, anche grazie alla prova convincente dei compagni di difesa. Sull'incornata di Caldirola non può nulla. Darmian 6: ...