Olimpiadi Milano-Cortina | dopo la gara deserta Innsbruck mette a disposizione la sua pista da bob | “Per l’Italia risparmio di 100 milioni”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Posso capire l’orgoglio nazionale degli italiani, ma quando abbiamo visto che l’asta diè andatae che non c’erano offerte per realizzare lada bob diper ledel 2026, abbiamo deciso di presentare noi un’offerta ufficiale alndo ala nostra”. Georg Willi, sindaco di, appartenente al partito verde dei Grune, lancia da Bolzano una proposta che arrivaanni di polemiche sulla fattibilità di un progetto che costerà al nostro governo almeno 124di euro. Il sindaco, per non urtare suscettibilità politiche, ha aspettato di vedere l’esito della prima fase delladi Infrastrutture ...

Si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026, con tutti i lavori che proseguono spediti. Un accordo italo-austriaco con la città di Innsbruck per l'utilizzo della pista di Igls per le

Adesso ha scritto una lettera ad Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina 2026