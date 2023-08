Oggi | 26 agosto | è la giornata mondiale del cane

(Di sabato 26 agosto 2023), 26, nel mondo si celebra ladel. Gli amici a quatto zampe sono l’animale domestico per eccellenza, compagni di avventura e di vita, animali da compagnia per i bambini, amici fedeli e affettuosi e, per chi ne possiede uno, veri e propri membri della famiglia a tutti gli effetti. Tanto che uno studio di Coldiretti Ixè ha reso noto che gli italiani che possiedono unsempre più spesso portano il proprio animale con sè anche in vacanza. Ma come è nata ladel? E perchè è stato scelto proprio il 26? L’idea è partita negli Stati Uniti nel 2004, su iniziativa della giornalista Colleen Paige, esperta di cani e fondatrice di numerose organizzazioni per la tutela degli animali. Il 26 ...

... il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali a partire dalle ore 12 di, sabato 26, con ...Secondo l'ultimo dato disponibile, quello di Swg che risale al primo, la Legaporterebbe a casa appena il 9,7 per cento. Niente effetto luna di miele come quello che ha portato Fratelli d'...È viva per miracolo la bambina di 5 anni precipitata nella mattina di sabato 26dal quinto ... Così Mattia Aguzzi , impiegato di 37 anni, cheha salvato una bambina di 5 anni precipita dal ...

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle. Oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali… Leggi ...Venezia - Cosenza è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2023/2024. La partita è in programma il giorno 26 agosto alle ore 18:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro ...