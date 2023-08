Occhio | immotivati i facili entusiasmi per i Brics

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 26 agosto 2023) Si leggono in questi giorni, su molti giornali occidentali, commenti entusiastici sul summit deia Johannesburg. Da un lato ci sono i nostalgici del socialismo reale che, quando vedono i cinesi esporre con orgoglio la falce e il martello, non possono fare a meno di versare qualche lacrimuccia, illudendosi che Xi Jinping possa rinverdire i fasti della defunta Unione Sovietica, portando finalmente un Paese marxista-leninista alla guida del mondo. Dall’altro abbiamo tutti i cultori del terzomondismo – e sono tanti – che vedono nella riunione l’occasione storica di punire l’odiato Occidente. Colpevole ai loro occhi di tutti i mali della storia, dal colonialismo all’egemonia culturale e commerciale che Stati Uniti ed Europa hanno realizzato non tanto grazie a oscuri complotti, bensì in virtù del fatto che sono società aperte e democratiche, capaci di espandersi ...