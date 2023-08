Nubifragio sul Nord Milano | vento forte e pioggia | strade chiuse a Paderno | alberi caduti a Novate

(Di sabato 26 agosto 2023)sul, alle 16 di oggi è arrivato il primo temporale ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Entra così nel vivo l’allerta meteo arancione in corso per tutto il weekend.sulIl Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) ...

I temporali che nel pomeriggio di oggi erano attesanord del Piemonte sono stati piu' intensi e devastanti del previsto. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono ...posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato con un trauma cranico al Policlinico di Milano, in codice giallo.Ticino, in località Chiappana, nei pressi di ...Roma, 26 ago. Pioggia torrenziale e raffiche di vento a Milano nel pomeriggio, intorno alle 16. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si e' abbattutocapoluogo e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud - ovest nei Comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi fanno sapere i vigili del fuoco riguardano ...

Violenta ondata di maltempo nel Canton Ticino, con numerosi danni registrati a Locarno e Losone a causa della grandine ...Sono 180 le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per il nubifragio che si è abbattuto oggi su Milano. Disagi alla circolazione, decine di alberi e rami caduti, allagamenti e tetti scoperchiati.