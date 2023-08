Nubifragio oggi a Milano | alberi caduti e tetti pericolanti

(Di sabato 26 agosto 2023), 26 ago. (Adnkronos) -e in parte della Lombardia. Molti gli, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversidi cui uno anche nella zona della stazione Centrale. Raffica di chiamate ai vigili del fuoco, per ora sono state oltre una sessantina, soprattutto, dall'area sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi - fanno sapere i vigili del fuoco - riguardanoalcuni dei quali. Sulla tangenziale Ovest si registrano 4 chilometri di coda tra Cusago/Mi-Bisceglie e l'Interconnessione con l'A7 in direzione A1-Bologna, a causa di una pianta caduta sulla carreggiata ...

... un forte, preceduto da previsioni meteo allarmanti, si è abbattuto sulla metropoli, provocando un calo delle temperature anche di 15°C. Ecco un video del temporale di Milano di. ...I temporali che nel pomeriggio dierano attesa sul nord del Piemonte sono stati piu' intensi e devastanti del previsto. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti ...Il maltempo, come annunciato da giorni, ha investito, 26 agosto, la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran parte della regione con forti raffiche di vento e nubifragi. Particolarmente colpita la zona sud - ovest della provincia di ...

Nubifragio a Milano e in Lombardia, tempesta di pioggia e vento: tetti scoperchiati, treni bloccati e due feriti IL GIORNO

Nubifragio in Lombardia; tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza l maltempo, come annunciato da giorni, ha investito oggi la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran p ...Danni dopo il nubifragio su Abbiategrasso e dintorni. Diversi gli edifici scoperchiati. Le lamiere di questo capannone sono volate in strada. Abbattuti anche diversi cartelloni pubblicitari. Per tutti ...